Chine: les exportations ont bondi en novembre

Pékin (awp/afp) - Les exportations de la Chine ont progressé en novembre de 21,1% sur un an, leur plus forte hausse depuis plus de deux ans, confirmant la reprise économique du géant asiatique, selon des chiffres publiés lundi par les Douanes.

Premier pays touché par le nouveau coronavirus mais aussi premier à s'en sortir, la Chine apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale.

Il s'agit d'un résultat bien supérieur aux attentes des analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg (+11,8%) et à celui d'octobre (+11,4%). Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage des exportations chinoises depuis mars 2018.

Après un plongeon en début d'année pour cause d'épidémie, les ventes de la Chine au reste du monde s'étaient affichées en territoire négatif durant cinq mois consécutifs avant de repartir fortement à la hausse, notamment avec la flambée des ventes de matériel médical, comme les masques.

De leur côté, les importations ont augmenté de 4,5% sur un an en novembre.

Ce résultat est inférieur aux attentes des analystes de Bloomberg (+7,5%) ainsi qu'à la performance d'octobre (+4,7%).

Selon les Douanes, la Chine a dégagé le mois dernier un excédent total avec le reste du monde de 75,42 milliards de dollars. Il était de 58,44 milliards en octobre.

La Chine devrait être l'un des rares grands pays à annoncer une croissance positive en 2020. La deuxième économie mondiale a enregistré une croissance de 4,9% sur un an au troisième trimestre.

afp/al