GB-Funérailles de "Captain Tom", le vétéran qui a levé 45 mlns contre le coronavirus

BEDFORD, Angleterre, 27 février (Reuters) - Le Royaume-Uni a rendu les honneurs militaires au capitaine Sir Tom Moore samedi, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a levé 45 millions d'euros pour aider le système de santé à lutter contre le coronavirus.

Devenu un héros national, anobli par la reine Elizabeth, "Captain Tom" est décédé le 2 février à l'âge de 100 ans après avoir contracté le COVID-19.

En vue de son centième anniversaire l'an dernier, Tom Moore avait relevé le défi de faire cent fois le tour de son jardin dans l'espoir de lever 1.000 livres (environ 1.150 euros) en faveur du National Health Service (NHS), le service de santé public.

A la fin du centième tour, le 16 avril, les promesses de don venues du monde entier approchaient 39 millions de livres (environ 45 millions d'euros).

Seuls huit membres de sa famille ont pu assister à ses funérailles samedi à Bedford, dans le centre de l'Angleterre, conformément aux mesures en vigueur au Royaume-Uni pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Mais la cérémonie a été diffusée en direct à la télévision et six soldats du régiment du Yorkshire, son ancienne unité, lui ont rendu les honneurs militaires, avant qu'un avion de la Royal Air Force ne survole son cercueil.

Parmi les musiques diffusées pendant la cérémonie figurait "You'll Never Walk Alone", redevenue l'an dernier la chanson la plus vendue au Royaume-Uni.

