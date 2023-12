Le maïs de Chicago était sur le point de connaître sa plus forte baisse annuelle depuis dix ans vendredi, tandis que le blé et le soja étaient également sur le point de connaître des baisses annuelles après des récoltes exceptionnelles au Brésil et un commerce résilient en mer Noire qui ont tempéré les inquiétudes concernant les conditions météorologiques et les guerres.

Dans l'ensemble, le contrat de maïs le plus actif devrait être en baisse de 30 % sur 2023, la plus forte baisse depuis 2013 pour la culture de matières premières la plus échangée au niveau mondial. Le blé a chuté de 20 % cette année, tandis que le soja a perdu 14 %.

Les céréales et les oléagineux mettront fin à une série de plusieurs années de hausse des prix liée aux mauvaises récoltes, à la pandémie de COVID-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Des récoltes de maïs record cette année au Brésil et aux États-Unis, ainsi qu'une production de soja brésilienne record, ont permis de compenser la grave sécheresse qui a sévi en Argentine.

L'amélioration des précipitations en Argentine vers la fin de l'année a toutefois permis aux agriculteurs de bien progresser dans l'ensemencement des prochaines récoltes de maïs et de soja.

L'année prochaine, les agriculteurs devraient ressentir les effets de la baisse des prix et donner la priorité aux semis de soja aux États-Unis.

"En 2024, les producteurs seront beaucoup plus préoccupés par le coût de leurs intrants et c'est là que les haricots joueront un bien meilleur rôle pour eux", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

Les marchés céréaliers ont été rassurés par les importantes exportations de blé de la Russie, qui a récolté une autre récolte exceptionnelle cette année, et par la reprise des expéditions de céréales de l'Ukraine après la mise en place par Kiev d'un nouveau canal d'expédition.

Les prix des contrats à terme ont baissé dans les méandres d'un faible volume lors de la dernière journée de négociation de l'année 2023. Le contrat de blé le plus actif était en baisse de 7-1/2 cents, soit 1,2 %, à 6,24 dollars le boisseau, tandis que le soja était en baisse de 13-1/4 cents, soit 1 %, à 12,98-3/4 dollars le boisseau. Le maïs perdait 3/4 de cent à 4,73-1/2 dollars le boisseau.

Le ministère américain de l'Agriculture a indiqué que les ventes à l'exportation de soja américain au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 décembre étaient conformes aux attentes des négociants. Les ventes de blé se situaient vers le bas de la fourchette des attentes et celles de maïs vers le haut de la fourchette.

Les opérateurs surveillent l'état des cultures au Brésil pour voir si les récentes précipitations et les averses généralisées prévues pour la semaine prochaine réduiront les dommages causés par la sécheresse dans les régions centrales et septentrionales.

En 2024, les marchés des cultures pourraient être confrontés à des approvisionnements plus restreints en raison des effets météorologiques défavorables liés à El Niño, des restrictions à l'exportation et des mandats plus élevés en matière de biocarburants, ont déclaré les analystes. Si les effets d'El Niño sont moindres que ce que l'on craint, les agriculteurs pourraient être confrontés à des montagnes de maïs. (Reportage complémentaire de Naveen Thukral ; rédaction de Krishna Chandra Eluri, Kirsten Donovan)