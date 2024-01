Le marché a du mal à faire son deuil de ce qui apparaît de plus en plus comme un optimisme excessif sur les baisses de taux espérées cette année en Europe et aux Etats-Unis. Les investisseurs ont désormais entendu le message, ce qui entraîne les marchés actions à la baisse, mais ils n'ont pas complètement enterré leurs espoirs d'un assouplissement monétaire de la Fed en mars. On ne se refait pas. En attendant, ça tangue en bourse.

Hé hé, finalement, on dirait que quelqu'un aux Etats-Unis a fini par se rendre compte que le pari d'une première baisse de taux de la Fed dès le mois de mars est osé. Du coup, l'ajustement est un peu douloureux sur les marchés actions. Pour schématiser ce qui s'est passé, rappelez-vous que l'intelligence artificielle, c'est bien joli, mais que ce qui excite les investisseurs depuis plusieurs semaines maintenant, c'est surtout que la banque centrale américaine va / doit / peut / baisser ses taux cette année.

Petit rappel utile : des taux plus bas signifient de l'argent frais meilleur marché, donc davantage d'argent en circulation. Donc davantage d'activité économique, donc davantage de prise de risque, donc davantage de hausse sur les marchés actions, etc. Ça fait un paquet d'avantages. Pour que la théorie ciel bleu fonctionne, il faut la trame précitée ET un repère temporel. Depuis quelques temps, c'est le mois de mars, comme dans la phrase "il y a 80% de chances pour que la Fed baisse ses taux à l'issue de sa réunion du mois de mars". Cette affirmation était vraie il y a dix jours. A l'époque, Jerome Powell, peut-être exalté par sa troisième pinte de Picon-bière de la soirée, s'était montré un brin trop enthousiaste sur la suite de la politique monétaire. Cela avait en quelque sorte (re)mis le feu aux poudres en persuadant les investisseurs que la banque centrale commencerait à réduire ses taux à tours de bras dès la fin du premier trimestre 2024.

Depuis, Jerome, sans doute dégrisé pars copains faucons, s'est employé à rétropédaler pour refroidir les ardeurs du marché. Pour ce faire, il a rappelé que le combat contre l'inflation n'est pas gagné, que ce serait bête d'échouer si près du but pour avoir commencé à réduire les taux trop tôt, que le Picon-bière, c'est vraiment pas terrible et que plein de trucs clochent encore, comme ce marché de l'emploi trop robuste, cette consommation qui tient bon et ces prix qui recommencent à grimper.

Hier, sous le coup d'une accumulation de vents contraires (ventes de détail américaines dynamiques, matraquage de déclarations prudentes de banquiers centraux, inflation britannique en hausse…), le calendrier de la baisse des taux est devenu sujet à caution. Aux Etats-Unis, la probabilité d'un assouplissement en mars a reculé assez près des 50% pendant la journée. Elle s'est redressée par la suite autour de 60%. C'est probablement encore trop et cela traduit le sentiment des investisseurs selon lequel la Fed et la BCE surjouent à dessein leurs craintes pour calmer les ardeurs du marché.

Et là, je m'excuse par avance, mais je vais faire une des ces analyses psycho-pifométriques dont j'ai le secret. Il me semble que tout le monde serait un peu plus serein avec un bon vieux 50-50 au niveau des probabilités. D'abord, ça entérinerait le fait qu'il y a une incertitude majeure, qui est indéniable. Ensuite, les positions des protagonistes redeviendraient conciliables : les investisseurs seraient moins enclins à des comportements spéculatifs dégénérés et les banquiers centraux atteindraient leur objectif de reprendre la main sur la narration.

En attendant, le décalage entre les espoirs des uns et les discours des autres a maintenu la pression sur les marchés actions. Le Stoxx Europe 600 a perdu 1,1% hier, plombé notamment par l'immobilier (les taux élevés grippent le marché) et les services collectifs (les taux élevés pèsent sur les sociétés qui fonctionnent par endettement). La consommation cyclique (luxe, automobile…) faisait aussi grise mine. Aux Etats-Unis, les trois indices ont reculé. Le S&P500 et le Nasdaq ont cédé un pourcentage identique, 0,56%. Le Dow Jones n'a perdu que 0,25%, aidé par la "vieille" économie.

Aujourd'hui, les regards vont encore tourner vers les commentaires de banquiers centraux, qui ont encore plus voix au chapitre que d'habitude parce qu'ils ont envahi les rues de Davos. On aura du Christine Lagarde pour la BCE et du Raphael Bostic pour la Fed. Il y a aussi de l'animation du côté des résultats de sociétés. En particulier les chiffres de l'ogre taïwanais des semiconducteurs TSMC, dont les bénéfices ont apparemment reculé mais ont quand même dépassé les attentes. Et ceux de la Compagnie Financière Richemont, qui montrent que la croissance du secteur du luxe n'est plus ce qu'elle était. Je précise que la société vend surtout de la joaillerie et des montres et pas du fromage à raclette, comme le pense ma mamie.

On gardera aussi un œil sur la situation au Moyen-Orient où l'Iran et le Pakistan chicanent à coups de missiles pour frapper des groupes dits terroristes sur le sol du voisin. Ces tensions s'ajoutent à celles du conflit israélo-palestinien et aux désordres créés par les attaques houthis en mer Rouge.

En Asie Pacifique, la Chine continentale poursuit sa glissade de 0,9% du côté de l'indice CSI300. A Hong Kong, une ébauche de rébellion dessine pour le Hang Seng, qui reprend 0,4%. Il faut dire que l'indice avait décroché de 3,7% la veille. La tentative de rebond du Nikkei 225 japonais échoue près du but (-0,07%), mais la Corée du Sud rebondit plus franchement (+0,4%). L'Inde (-0,4%) et l'Australie (-0,6%) n'ont pas retrouvé le chemin de la hausse. Les indicateurs avancés européens évoluent autour de l'équilibre, mais la tendance est fragile.

Les temps forts économiques du jour

La journée a débuté avec la production industrielle au Japon (5h30), suivie des immatriculations de nouvelles voitures dans l'UE (8h00). Plus tard, aux Etats-Unis, places aux permis de construire, aux mises en chantier, aux nouvelles demandes d'allocations-chômage et aux perspectives d'affaires de la Fed de Philadelphie à 14h30. Les stocks de brut du DOE US fermeront la journée à 17h00. Tout l'agenda ici.

L'euro reprend un peu à 1,0891 USD. L'once d'or recule à 2006 USD. Le pétrole tient bon, avec un Brent de Mer du Nord à 77,76 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,81 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans maintient à 4,09%. Le bitcoin négocie à 42 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

Acciona: AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 174 EUR à 145 EUR.

Airbus: BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 162 à 179 EUR. Morningstar passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 160 EUR.

Amundi: Morgan Stanley maintient sa pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 67,80 à 69,60 EUR.

Aperam: Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 33 à 31 EUR.

Atos: Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 4,50 EUR.

Capgemini: Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 205 à 225 EUR.

Danone: Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 62 à 66 EUR.

Dassault Aviation: BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 188 à 193 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 215 à 204 EUR.

Dassault Systèmes: BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 37 à 40 EUR. Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 47 à 51 EUR.

Engie: Société Générale maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20,04 à 20,90 EUR.

Evotec: RBC Capital passe de performance de secteur à surperformance avec un objectif de cours de 18,60 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia): Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 29 à 25 EUR.

Jcdecaux: JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17 à 16,30 EUR.

Leonardo: BNP Paribas Exane passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 12,50 EUR à 16 EUR.

Com: Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 325 GBX.

Mtu Aero Engines: BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 240 à 279 EUR.

Ovh Groupe: Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 8,30 à 9,10 EUR. Société Générale maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 10 à 12 EUR.

Porsche: Morningstar améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours de 92 EUR.

Rheinmetall: BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 350 à 390 EUR. Morningstar passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 343 EUR.

Safran: BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 183 à 208 EUR.

Salvatore Ferragamo: Morningstar passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 13,60 EUR.

Sgs : Bank Vontobel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 91 à 82 CHF.

Siemens Energy: Morningstar passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 14,80 EUR.

Soitec: Morningstar passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 180 EUR.

Stadler Rail: Citigroup reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 35 à 27 CHF.

Stellantis: Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 22,50 à 22 EUR.

Stmicroelectronics: Société Générale maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 à 63 EUR.

Teamviewer: BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 16 à 13 EUR.

Telenor: Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 121 NOK à 145 NOK.

Thales: BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 150 à 155 EUR. JP Morgan maintient son avis de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 175 à 171 EUR.

Voltalia: Societe Generale démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 9,30 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Réalités dépasse légèrement le cap de 400 M€ de revenus en 2023.

Virbac dégage 1,246 Md€ de revenus 2023, en hausse de 4,9%, et confirmes prévisions 2024.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Compagnie Financière Richemont a améliorés revenus de 4% hors change sur son T3 fiscal, à 5,59 Mds€.

Taiwan Semiconductor publie des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.

Annonces importantes (et moins importantes)

Bayer lance une réorganisation profonde qui entraînera de nombreuses suppressions d'emplois.

KKR obtient le feu vert du gouvernement italien pour le rachat du réseau de Telecom Italia pour 23,9 Mds$.

La BCE a sondé les banques européennes sur leur exposition au fabricant de médicaments espagnol Grifols, après la remise en compte de la solidité des comptes par Gotham Research.

Boeing obtient une commande de 150 B737MAX de la part de la compagnie indienne Akasa Air.

Sheryl Sandberg quitte le conseil d'administration de Meta Platforms après 12 ans d'activité.

Google lance une fonction de recherche multiple par IA aux États-Unis. Le management a par ailleurs fait savoir à ses équipes que d'autres suppressions de postes sont à attendre après celles déjà annoncées, selon The Verge.

Amazon va investir 115 M$ dans le réseau américain de chaînes de télévision locales Diamond Sports Group, détenteur majeur de droits sportifs aux États-Unis.

Apple vendra des montres sans la fonction oxygène après un revers juridique.

Larbie veut discuter avec Rio Tinto du projet de lithium de Jadar.

Stadler livre des trains à hydrogène supplémentaires en Italie.

Shell va développer le champ gazier Victory en mer du Nord.

Les principales publications du jour : Compagnie Financière Richemont, Fastenal, EQT, Flutter, Galenica… Tout l’agenda ici.