Le principal indice boursier du Canada a augmenté mercredi, grâce aux gains des secteurs de la technologie et des services publics, alors que les données montrant un ralentissement de l'inflation aux États-Unis ont renforcé les attentes de la Réserve fédérale qui commencerait à réduire les taux d'intérêt cette année.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 41,42 points, soit 0,2 %, à 22 284,76, mettant fin à une série de trois jours de baisse.

"Ce qui stimule le marché en grande partie, c'est l'inflation dans le sud... cela aide à ramener l'idée que les banques centrales devraient encore réduire leurs taux d'intérêt cette année", a déclaré Ben Jang, gestionnaire de portefeuille chez Nicola Wealth.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril, suggérant que l'inflation a repris sa tendance à la baisse au début du deuxième trimestre, ce qui a stimulé les attentes des marchés financiers pour une réduction des taux en septembre.

La perspective d'une baisse des taux a été particulièrement bénéfique pour les "secteurs à revenu fixe" tels que les services publics et l'immobilier, a déclaré M. Jang.

Les secteurs des services publics et de l'immobilier, qui comprennent de nombreuses actions à dividendes élevés, ont augmenté respectivement de 1,3 % et de 0,5 %.

Le secteur de la technologie s'est également distingué, avec une hausse de 1,2 %.

Le secteur de l'énergie a été moins influent, gagnant 0,2 %. Le pétrole a progressé de 0,8 % à 78,63 dollars le baril, mais les investisseurs ont également été attentifs à l'incendie de forêt qui menace la ville de Fort McMurray, la plus grande ville canadienne de sables bitumineux. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Shreya Biswas et Diane Craft)