Auto1 passe la seconde, BMW rétrograde

Les objectifs à long terme d'Auto1 et les marges relevées de Straumann passent bien, l'initiation à la vente sur Silex, les comptes de Medincell et l'avertissement de BMW beaucoup moins.

Actions en hausse



Straumann (+9%) : le spécialiste suisse des implants dentaires retrouve le sourire après avoir relevé ses perspectives de rentabilité pour 2026. Le groupe met en avant des progrès opérationnels dans ses franchises, un mix géographique plus favorable et des droits de douane moins pénalisants qu'attendu.



Auto1 (+8%) : la plateforme allemande de véhicules d'occasion profite de sa journée investisseurs. Le groupe a dévoilé des ambitions de long terme solides pour ses activités Marchands et Retail, avec des objectifs de croissance des volumes soutenus, tout en confirmant ses prévisions 2026.



Aixtron (+4%) : le fabricant allemand d'équipements pour semi-conducteurs bénéficie du soutien appuyé de JP Morgan. Le broker reste à surpondérer et relève son objectif de cours de 54,50 à 70 EUR, un signal favorable pour les perspectives du groupe dans les matériaux composés.



ASM International (+3%) : le néerlandais des équipements pour semi-conducteurs avance avec un soutien plus mesuré. Rothschild & Co Redburn reste neutre, mais relève son objectif de cours de 905 à 1040 EUR, de quoi entretenir l'intérêt pour un secteur toujours recherché.



Actions en baisse



Silex Microsystems (-17%) : le fabricant suédois de microsystèmes chute lourdement après l'entrée en scène d'ABG Sundal Collier. Le broker initie la couverture à la vente, avec un objectif de 125 SEK, un coup d'arrêt brutal pour un titre jusque-là porté par ses promesses technologiques.



Medincell (-13%) : la biotech française est rattrapée par ses comptes annuels. La perte nette atteint 31,3 MEUR et la perte opérationnelle grimpe à 20,8 MEUR, sous l'effet de dépenses accrues en R&D et en développement commercial. La hausse des royalties d'Uzedy ne compense pas la baisse des produits d'exploitation ni l'absence de paiement d'étape.



BMW (-7%) : le constructeur allemand entraîne Mercedes-Benz dans son sillage après un avertissement sur résultats plus sévère que prévu. BMW ramène sa marge automobile attendue à 1%-3%, sous la pression de la Chine, des prix et des coûts, tandis qu'AlphaValue passe d'accumuler à alléger. Le marché redoute que le malaise chinois ne dépasse le seul cas BMW.



Zealand Pharma (-4%) : la biotech danoise perd l'appui de Berenberg. Le broker abaisse sa recommandation d'acheter à conserver, avec un objectif de cours fixé à 300 DKK, assez pour refroidir un dossier très sensible au regard des analystes.



Orange (-3%) : Barclays reprend le suivi sans enthousiasme particulier. Le broker démarre à pondération en ligne, avec un objectif de 17 EUR, un message qui limite les espoirs de revalorisation rapide du titre.