Actions en hausse Straumann (+9%) : le spécialiste suisse des implants dentaires retrouve le sourire après avoir relevé ses perspectives de rentabilité pour 2026. Le groupe met en avant des progrès opérationnels dans ses franchises, un mix géographique plus favorable et des droits de douane moins pénalisants qu'attendu. Auto1 (+8%) : la plateforme allemande de véhicules d'occasion profite de sa journée investisseurs. Le groupe a dévoilé des ambitions de long terme solides pour ses activités Marchands et Retail, avec des objectifs de croissance des volumes soutenus, tout en confirmant ses prévisions 2026. Aixtron (+4%) : le fabricant allemand d'équipements pour semi-conducteurs bénéficie du soutien appuyé de JP Morgan. Le broker reste à surpondérer et relève son objectif de cours de 54,50 à 70 EUR, un signal favorable pour les perspectives du groupe dans les matériaux composés. ASM International (+3%) : le néerlandais des équipements pour semi-conducteurs avance avec un soutien plus mesuré. Rothschild & Co Redburn reste neutre, mais relève son objectif de cours de 905 à 1040 EUR, de quoi entretenir l'intérêt pour un secteur toujours recherché. Actions en baisse Silex Microsystems (-17%) : le fabricant suédois de microsystèmes chute lourdement après l'entrée en scène d'ABG Sundal Collier. Le broker initie la couverture à la vente, avec un objectif de 125 SEK, un coup d'arrêt brutal pour un titre jusque-là porté par ses promesses technologiques. Medincell (-13%) : la biotech française est rattrapée par ses comptes annuels. La perte nette atteint 31,3 MEUR et la perte opérationnelle grimpe à 20,8 MEUR, sous l'effet de dépenses accrues en R&D et en développement commercial. La hausse des royalties d'Uzedy ne compense pas la baisse des produits d'exploitation ni l'absence de paiement d'étape. BMW (-7%) : le constructeur allemand entraîne Mercedes-Benz dans son sillage après un avertissement sur résultats plus sévère que prévu. BMW ramène sa marge automobile attendue à 1%-3%, sous la pression de la Chine, des prix et des coûts, tandis qu'AlphaValue passe d'accumuler à alléger. Le marché redoute que le malaise chinois ne dépasse le seul cas BMW. Zealand Pharma (-4%) : la biotech danoise perd l'appui de Berenberg. Le broker abaisse sa recommandation d'acheter à conserver, avec un objectif de cours fixé à 300 DKK, assez pour refroidir un dossier très sensible au regard des analystes. Orange (-3%) : Barclays reprend le suivi sans enthousiasme particulier. Le broker démarre à pondération en ligne, avec un objectif de 17 EUR, un message qui limite les espoirs de revalorisation rapide du titre.
Straumann Holding AG est une société suisse active dans le domaine de l'implantologie, de la dentisterie restauratrice et de la régénération des tissus buccaux. En collaboration avec des cliniques, des instituts de recherche et des universités, le groupe étudie et développe des implants, des instruments, des prothèses de conception/fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO) et des produits de régénération tissulaire destinés à être utilisés dans le cadre de solutions de remplacement et de restauration des dents ou pour prévenir la perte de dents. Straumann Holding AG propose également une gamme de services à la profession dentaire dans le monde entier, y compris des formations et des enseignements, dispensés en collaboration avec l'International Team for Implantology (ITI). Ses produits et services sont disponibles dans un certain nombre de pays par l'intermédiaire du siège du groupe et d'un réseau de filiales et de partenaires technologiques situés en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Asie/Pacifique et en Amérique latine, notamment Dental Wings Inc, basée au Canada, et Createch Medical SL, basée en Espagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.