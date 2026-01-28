Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur GTT avec un objectif de cours inchangé à 210 euros. "Nous prévoyons que les résultats du quatrième trimestre 2025 (19 février) confirmeront une accélération des prises de commandes", explique le bureau d'études.
Ces commandes portent exclusivement sur des méthaniers (LNGC) d'une capacité de 174 000 m3 commandés par des chantiers navals en Corée du Sud. Il s'agit du nombre de commandes de membranes LNGC le plus élevé enregistré par GTT depuis le deuxième trimestre 2024 (27 unités).
En outre, Jefferies maintient sa prévision d'Ebitda pour l'exercice 2025 en haut de la fourchette visée par le groupe.
"Nous ajustons à la baisse notre prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 3%, à 780 millions d'euros, étant donné que les commandes du second semestre 2025 ont été concentrées en fin d'année et ne contribueront que faiblement aux revenus de 2026", fait savoir également l'analyste.
Jefferies prévoit une accélération des revenus de sa branche Digital à 71 MEUR en 2026 (contre 36 MEUR en 2025), à la suite de la contribution sur une année pleine de l'acquisition de Danelec (finalisée le 31 juillet 2025).
L'analyste reste légèrement au-dessus du consensus d'Ebitda pour 2026 grâce à des marges plus élevées. Jefferies estime en effet que "le niveau de remise moyen sur le carnet de commandes a diminué, ce qui entraînera une expansion des marges dans le coeur de métier".
Au quatrième trimestre, il prévoit un dividende final de 5,1 euros par action, portant le dividende total de l'exercice 2025 à 9,14 EUR par titre, soit une hausse de 22% sur un an.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
