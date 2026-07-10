Les valeurs du secteur des semi-conducteurs n'en finissent plus d'occuper les deux extrêmes des palmarès boursiers, et l'ensemble des indices boursiers vit à ce rythme. Le regain de tensions au Moyen-Orient a aussi contribué à un certain retour de volatilité cette semaine.

Dans ma dernière chronique, mercredi matin, je me plaignais d’un marché qui ne tournait plus qu’autour d’un sujet, les semi-conducteurs, et qui avait complètement écarté le pétrole des débats. On connaît la suite. Les Etats-Unis et l’Iran ont repris leurs échanges de frappes, Donald Trump a dit que le cessez-le-feu était terminé, et le baril de pétrole est allé tutoyer les 80 dollars. Moralité : écrire des chroniques boursières, c’est un peu comme commenter un match de foot. Lorsque vous dites qu’un joueur fait un match parfait, il envoie une passe en tribunes.

Si Anthony Bondain ne revenait pas la semaine prochaine, je dirais que je prends mes responsabilités en me retirant de la vie financière (référence à mon archive préférée de la politique française).

Vous l’aurez donc compris, la courte nuit que m’a imposé le match de l’équipe de France m’oblige à ne pas parler trop vite de finance. Mais venons-y tout de même. Hier, la journée s’est achevée dans le vert, en Europe comme aux Etats-Unis. Et comme souvent, c’est un rebond des semi-conducteurs qui se cache derrière ce mouvement. En Europe, ASML, BE Semiconductor et STMicroelectronics ont figuré parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600. Outre Atlantique, Sandisk, LAM research et AMD ont occupé le haut du palmarès.

La semaine a donc été particulièrement volatile pour le secteur, qui a alterné entre fortes baisses et rebonds tout aussi marqués. Le marché reste partagé entre les promesses de l’IA et des doutes, liés notamment à des parcours boursiers déjà vertigineux. In fine, ce sont les indices boursiers dans leur ensemble qui subissent ces hésitations. L’exemple emblématique est évidemment le KOSPI, en Corée du Sud, qui est entré en bear market (baisse de 20% depuis le pic) en milieu de semaine… mais qui est toujours en hausse de plus de 70% cette année.

L’autre élément qui a contribué à ramener de la volatilité cette semaine, c’est la situation au Moyen-Orient. En milieu de semaine, les Etats-Unis et l’Iran ont échangé des frappes et Donald Trump déclarait que le cessez-le-feu était terminé. Toutefois, la tension semble être un peu retombée hier. Du moins si l’on en croit les prix du pétrole, qui ont reflué. En effet, il n’y a pas eu de nouvel accrochage, ni de prises de parole de Donald Trump sur le sujet ces dernières 24 heures (ce qui est assez rare pour être souligné). In fine, les investisseurs restent accrochés à l’idée que les Etats-Unis, comme l’Iran, souhaitent un règlement négocié davantage qu’une reprise du conflit. Selon Bloomberg, les discussions techniques seraient d’ailleurs toujours en cours entre les deux parties.

Aujourd’hui, la séance sera marquée par le début de la cotation de SK Hynix à Wall Street. L’entreprise sud-coréenne a levé 26,5 milliards de dollars, soit la plus importante vente d'actions aux États-Unis par un émetteur étranger. Surtout, l’IPO a été plus de 7 fois sursouscrite. Cela signifie qu’il y avait au moins 185 milliards de dollars de demande de la part des investisseurs. Un signe que l’engouement autour des puces mémoire est loin d’être retombé, malgré de belles corrections depuis le début du mois.

L’autre évènement à l’agenda, c’est la publication de Delta Air Lines, très intéressante à suivre ces derniers trimestres. D’abord, parce qu’elle intervient avant toutes les autres et donc on y prête davantage attention. Ensuite, parce que le secteur est à la fois exposé au consommateur, mais aussi en prise avec les enjeux géopolitiques. Et enfin, parce qu’il y a souvent des éléments intéressants à retirer des commentaires de son CEO, Ed Bastian. Rendez-vous à la mi-journée pour savoir si ces résultats sont aussi pertinents que je vous le promets ou si, là encore, nous sommes sur une passe en tribunes.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Indice des prix à la consommation – résultats définitifs juin 2026 (France)

16h00 : Confiance UMich — estimation préliminaire juillet 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abb : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 950 SEK à 1025 SEK.

Aena : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 27 à 30,80 EUR.

Arcelormittal : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 45 à 57 EUR.

Deutsche Bank : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 28 à 32 EUR.

Intertek Group : Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 6200 GBX.

Mediobanca : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,80 EUR à 29,40 EUR.

Neste : Morgan Stanley maintient la pondération de marché et relève l'objectif de cours de 27 EUR à 28 EUR.

Nokia : Baptista Research passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 9,90 USD à 14,90 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Les salariés d'Airbus en Espagne se mettent en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.

Air Liquide investira plus de 200 MUSD au Texas pour renforcer ses capacités de production au service d'Oxea.

Vinci remporte un contrat pour installer des bornes de recharge en Allemagne.

Carmila acquiert le centre commercial Grand Quetigny pour 45 MEUR.

GTT a été choisi par Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves du Delfin FLNG 1, unité flottante de liquéfaction de gaz naturel.

S&P et Moody's confirment leurs notations A-/A3 pour Gecina.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

AstraZeneca remporte un litige de brevets face à une filiale de Pfizer devant la justice américaine.

UniCredit pourrait rouvrir le dossier Banco BPM.

Intesa Sanpaolo défend son Offre Publique d'Achat et d'Échange sur MPS et réaffirme son rôle.

Volkswagen annonce une réduction de sa gamme de modèles et de ses capacités de production, faisant face à une menace de conflit social; le conseil de surveillance s'achève sans précisions sur les plans d'économies.

Maersk signale que les perturbations ferroviaires affectent ses services vers et depuis les ports du nord de l'Allemagne.

EQT rachète à Carlyle une plateforme américaine de développement d'infrastructures énergétiques et d'IA.

E& cède sa participation dans Vodafone à Xavier Niel pour près de 6 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe EMS recule au premier semestre et le groupe révise ses perspectives pour 2024.

Les principales publications du jour : EMS-CHEMIE HOLDING, Tryg A/S.

D'Amérique du Nord

Bank of America rachète 2,6 milliards de dollars de titres de créance de premier rang.

Chevron Australia signe un accord de fourniture de gaz de cinq ans avec Alinta Energy.

Goldman Sachs interdit à ses employés la plupart des transactions sur les marchés de prédiction.

Thermo Fisher Scientific maintient son dividende trimestriel à 0,47 USD par action, payable le 15 octobre.

Arthur J. Gallagher acquiert Med James.

Eos Energy nomme Marie Batz Martin au poste de directrice juridique.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, quitte ses fonctions avec effet immédiat.

Teva obtient les droits mondiaux exclusifs de commercialisation d'un biosimilaire de l'Ocrevus développé par Polpharma Biologics, incluant les formulations intraveineuses et sous-cutanées.

EQT , Advent et KKR étudient le rachat du spécialiste du diagnostic Qiagen, selon Bloomberg.

Advent et KKR étudient le rachat du spécialiste du diagnostic Qiagen, selon Bloomberg. ExxonMobil et ses partenaires vont investir 1 milliard de dollars dans un champ pétrolier au Nigeria, selon le régulateur.

Les principales publications du jour : Delta Air Lines.

D'Asie et d'ailleurs

L'introduction en Bourse de SK Hynix sur le Nasdaq lève un montant record de 26,5 MUSD.

Tencent en discussions pour devenir l'actionnaire majoritaire de la start-up d'IA Manus, selon le FT.

Bain Capital se désengage de Kioxia avec des gains records portés par la demande en semiconducteurs pour l'IA.

Le syndicat du secteur financier accuse la Commonwealth Bank of Australia de recourir à de fausses suppressions de postes pour délocaliser des emplois.

Fast Retailing voit son action reculer après les résultats du propriétaire d'Uniqlo et une mise en garde sur le yen.

La police brésilienne cible un cadre lié à la communication de Banco Master dans une enquête.

Xiaomi s'apprête à lancer une nouvelle gamme de SUV électriques.

Tata Consultancy Services dépasse les attentes de chiffre d'affaires trimestriel, son PDG écartant toute suppression de postes malgré l'adoption croissante de l'IA.

Hyundai Motor implante une unité de production d'hydrogène à partir de déchets à Cheongju.

Taisei et Fanuc développent un système piloté par l'IA pour automatiser la manutention de palettes.

Les principales publications du jour : MediaTek, Nanya Technology.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.