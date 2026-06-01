Le spécialiste des services de paiements a procédé à la vente du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels (MeTS) au groupe Magellan Partners, un acteur français et européen de conseil et de technologie.
Cette opération, basée sur une valeur d'entreprise de 400 millions d'euros et dont le produit net s'élève à environ 280 millions d'euros en termes de trésorerie, marque une nouvelle étape dans le recentrage stratégique et géographique de Worldline. L'objectif de la société est de concentrer ses investissements et innovations sur l'activité coeur du groupe : les paiements en Europe.
Pour Pierre-Antoine Vacheron, directeur général de Worldline : "le closing de la transaction de l'entité Mobilité & Services Web Transactionnels marque une étape clé dans l'exécution de notre plan North Star, franchie en temps et en heure malgré la complexité de l'opération. Nous sommes désormais pleinement recentrés sur notre coeur de métier et notre expertise : les paiements en Europe".
La société détaille que l'écart d'environ 120 millions d'euros entre la valeur d'entreprise et le produit net s'explique principalement par les coûts de mise en autonomie du périmètre, les engagements de retraite, d'autres éléments assimilés à de la dette, ainsi que par l'impôt sur les plus-values. Le produit net de la vente exclut également environ 40 millions d'euros de trésorerie détenue par l'entité.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.