Banquiers centraux/BCE-L'arsenal monétaire n'est pas épuisé-Lane

30 avril (Reuters) - Principales déclarations des responsables de la Banque centrale européenne depuis la réunion de politique monétaire du 10 avril :

* LA BCE A ENCORE DES RESSOURCES SUR LESQUELLES ELLE PEUT COMPTER - LANE

30 avril - L'arsenal monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) n'est pas épuisé et la politique budgétaire pourrait contribuer à stimuler l'investissement, a déclaré mardi Philip Lane, futur membre du directoire de l'institut d'émission.

Les investisseurs craignent que la BCE n'ait plus aucune possibilité de relever les taux, ce qui impliquerait qu'elle ne disposerait plus de beaucoup d'alternatives en cas de récession.

"L'idée que la BCE manque de capacités est très éloignée de la réalité", a dit le gouverneur de la banque centrale d'Irlande, qui remplacera le chef économiste Peter Praet au sein de la BCE.

La politique budgétaire peut contribuer à réduire l'incertitude et par là encourager le secteur privé à investir, a ajouté Lane.

* REHN PAS CONVAINCU PAR UNE MODULATION DU TAUX DE DÉPÔT

26 avril - Le gouverneur de la banque centrale finlandaise, Olli Rehn, a exprimé vendredi son scepticisme quant à l'intérêt d'une modulation du taux de dépôt de la BCE, qui reviendrait à exonérer les banques de charges sur les réserves excédentaires déposées à la banque centrale.

"Je ne suis pas vraiment convaincu de l'efficacité de cet outil sur la base des connaissances actuelles", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

"Nous débattons toujours de la 'forward guidance' lors de nos réunions", a-t-il ajouté en référence aux indications sur la trajectoire future des taux d'intérêt directeurs communiquées aux marchés par l'institution.

Développé:

* LA BCE PRÊTE À PLUS D'ASSOUPLISSEMENT SI NÉCESSAIRE

25 avril - La Banque centrale européenne (BCE) est prête à réactiver son programme d'assouplissement quantitatif (QE) si nécessaire pour atteindre son objectif d'inflation mais n'a pas débattu de cette éventualité jusqu'à présent, a dit jeudi le vice-président de l'institution Luis de Guindos.

"Nous avons clos notre programme d'assouplissement quantitatif à la fin de l'année dernière mais (...) c'est quelque chose que nous pouvons utiliser à nouveau si nécessaire", a-t-il dit lors d'une intervention à New York.

* COEURÉ SCEPTIQUE SUR UN TAUX DE DÉPÔT MODULÉ

23 avril - Benoît Coeuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne, se montre dubitatif dans une interview publiée mardi sur l'idée d'un taux de dépôt modulé qui exempterait les banques de toute charge sur leurs réserves excédentaires déposées à la BCE.

Le taux de dépôt négatif de la BCE n'est pas le problème le plus important et les banques devraient plutôt se focaliser sur leurs coûts, a-t-il dit au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Dans la situation actuelle, je ne saisis pas l'argument de politique monétaire en faveur d'une modulation", a-t-il ajouté. "Mais nous devons surveiller de près l'évolution de la situation."

Des sources avaient indiqué précédemment à Reuters que les responsables de la BCE semblaient de plus en plus disposés à récompenser les banques qui prêtent aux entreprises et aux ménages mais qu'une majorité d'entre eux étaient sceptiques sur l'éventualité de moduler le taux de dépôt.

Développé

* LA CROISSANCE EN ZONE EURO À UN POINT BAS AU T2 -PRAET

12 avril - Les attentes du marché d'un nouveau report de la première hausse de taux de la BCE depuis la crise ont créé la stimulation financière nécessaire à une relance de l'inflation, a dit vendredi le chef économiste de la BCE.

"La courbe OIS (Overnight Indexed Swap des swaps de taux au jour le jour) qui s'est dessinée après la 'Watchers' Conference' de Frankfurt est quelque chose qui correspond bien à notre conception de ce que doivent être les conditions financières."

L'économiste a ajouté que BCE était ouverte à l'idée d'une modulation du taux de dépôt, qui pourrait limiter l'impact des taux d'intérêt négatifs sur les établissements de crédit.

Praet a aussi dit que l'économie de la zone euro devrait se stabiliser au deuxième trimestre, ce qui signifie que la projection de la BCE d'un rebond de la croissance au deuxième semestre reste à portée de main.

* LA CROISSANCE EN ZONE EURO DÉPEND DU RESTE DU MONDE-DRAGHI

12 avril - Les perspectives de croissance en zone euro dépendent de celles du reste du monde, a déclaré vendredi le président de la BCE, Mario Draghi, à ses homologues. "Les perspectives de la zone euro dépendent fondamentalement de la dynamique de la croissance mondiale", a-t-il dit

"La montée des tensions commerciales, le ralentissement de l'industrie manufacturière dans le monde et un retournement de cycle dans le secteur technologique ont renforcé les vents contraires pour la zone euro", a-t-il ajouté.

* LES EFFETS DES TAUX NÉGATIFS PEUT-ÊTRE ÉVALUÉS EN JUIN-VISCO

11 avril - La Banque centrale européenne (BCE) pourrait déterminer dès juin s'il y a lieu de pallier les effets involontaires d'un taux de dépôt négatif, a déclaré jeudi Ignazio Visco, le gouverneur de la Banque d'Italie.

"Nous serons sans doute confrontés en juin à de nouvelles projections et nous examinerons certainement les paramètres des TLTRO (opérations de refinancement ciblées à long terme) et avec cela tout ce qui a été discuté (...) les effets secondaires seront examinés", a dit Visco à la presse à Washington.

Visco a ajouté que l'impact d'un taux de dépôt négatif, actuellement de -0,40%, sur les profits des banques n'était "pas très important".

"Nous discutons et analysons encore les effets", a-t-il dit. "Les chiffres ne sont pas très importants".

* LA BCE SERA ACCOMMODANTE AUSSI LONGTEMPS QUE NÉCESSAIRE-VILLEROY

11 avril - La Banque centrale européenne poursuivra une politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire afin d'atteindre son objectif d'inflation, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France.

S'exprimant à Washington en marge des assemblées générales de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, François Villeroy de Galhau, qui siège au Conseil des gouverneurs de la BCE, a ajouté que la zone euro connaissait une période de ralentissement économique mais ne subirait pas une récession.

Faisant référence à la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la BCE, qui s'est tenue mercredi, il a déclaré: "Nous avons confirmé notre engagement monétaire selon lequel nous sommes disposés à poursuivre une politique accommodante aussi longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif d'inflation."

Cet objectif est un taux d'inflation proche de mais un peu inférieur à 2%.

François Villeroy de Galhau a également répété que la banque centrale étudierait la possibilité d'instaurer des taux de dépôts modulés pour les banques afin d'amortir les répercussions négatives d'un taux de dépôt officiel négatif, de -0,40%.