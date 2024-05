Jean-Marc Chéry est né à Orléans en 1960. Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Paris, il est président du directoire et directeur général de STMicroelectronics depuis le 31 mai 2018.



Jean-Marc Chéry a débuté sa carrière au sein de l’organisation qualité du groupe français MATRA. Puis, en 1986, il rejoint Thomson Semiconducteurs (devenu par la suite ST) où il occupe plusieurs fonctions de direction dans les domaines de la planification des produits et de la production. Il prend rapidement des responsabilités au sein du groupe, l’amenant aux fonctions de directeur général de l’usine de fabrication de tranches de silicium de Tours, puis de celle de Rousset.

En 2005, Jean-Marc Chéry dirige le programme de restructuration du groupe STMicroelectronics dans le domaine de la fabrication de tranches 6 pouces avant de prendre en charge les activités Front-End Manufacturing de l’entreprise dans la région Asie-Pacifique.

En 2008, il est promu Chief Technology Officer et prend en charge les responsabilités additionnelles de la production et de la qualité (2011) et du secteur produits numériques (2012).

En 2014, il est nommé Chief Operating Officer, responsable des opérations de production et de la technologie pour le groupe.

En juillet 2017, il occupe la fonction de directeur général délégué (Deputy CEO) avec la responsabilité globale des opérations de production et de la technologie pour l’ensemble de la société ainsi que des ventes et du marketing.

Le 31 mai 2018, STMicroelectronics a officialisé le remplacement de Carlo Bozotti par Jean-Marc Chéry qui devient le troisième président directeur général et le premier français du groupe. Depuis sa création en 1987 par fusion de l’italien SGS et du français Thomson Semiconducteurs, le groupe n’a connu que deux patrons tous deux italiens : Pasquale Pistorio puis Carlo Bozotti.

L’objectif de Jean-Marc Chéry à la tête de STMicroelectronics est de poursuivre l’expansion du groupe à travers des investissements fructueux mais également la prise de parts de marché. En effet, STMicroelectronics, qui a fait son retour dans le CAC 40 en 2018 quatre ans après en être sorti, a profité d'une fin d'année fructueuse, portée par les ventes d'imageurs et de microcontrôleurs à la faveur de la montée en puissance des commandes pour Apple (STM équipe les derniers smartphones de capteurs 3D).



Parallèlement, Jean-Marc Chéry est président du programme européen de recherche et développement en microélectronique AENEAS et est président du conseil de chefs d’entreprise France-Malaisie de Medef International.



Principales sociétés STMICROELECTRONICS N.V. Directeur Général Shenzhen STS Microelectronics Co. Ltd. Président