Allogene Therapeutics, Inc. est une société d'immuno-oncologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement de produits candidats à base de cellules T allogéniques génétiquement modifiées pour le traitement du cancer. Elle est engagée dans le développement d'un pipeline de multiples produits candidats de cellules T allogéniques à récepteur d'antigène chimérique (CAR) utilisant l'ingénierie des protéines, l'édition de gènes, l'insertion de gènes et des technologies de fabrication de cellules T avancées. Ses produits candidats avancés, ALLO-501 et ALLO-501A, sont des thérapies allogéniques CAR T cell qui ciblent CD19, une protéine exprimée à la surface des cellules B et une cible validée pour les hémopathies malignes causées par les cellules B. La société développe également des thérapies allogéniques CAR T cell qui ciblent CD19, une protéine exprimée à la surface des cellules B. Elle développe également des produits candidats à base de cellules CAR T allogéniques pour le myélome multiple, le carcinome rénal à cellules claires (ccRCC) et d'autres cancers du sang et tumeurs solides. Ses principaux produits candidats sont ALLO-501, ALLO-501A, ALLO-715, ALLO-605, ALLO-316 et ALLO-647.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale