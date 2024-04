Kyocera Corporation est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de composants électroniques. Le groupe vend également des équipements et des systèmes de communication, de gestion de documents, médicaux et énergétiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements et systèmes d'impression et de gestion de documents (19,9%) ; - composants et dispositifs électroniques (18,4%) : condensateurs, dispositifs à cristaux, oscillateurs d'horloge, résonateurs, connecteurs, etc. ; - composants pour semi-conducteurs (17,8%) ; - équipements et systèmes de communication (14,3%) : terminaux de télécommunication (smartphones, tablettes), équipements de connectivité, infrastructures de télécommunication, etc. ; - outillages industriels (13,7%) ; - composants automobiles et industriels (10,9%) : produits de céramique fine (destinés essentiellement à la fabrication d'équipements automobile), écrans à cristaux liquides, composants optiques, modules de caméras, etc. ; - autres (5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (33,4%), Asie (26,4%), Etats-Unis (18,6%), Europe (18,4%) et autres (3,2%).

Secteur Equipements et pièces électroniques