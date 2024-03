Moleculin Biotech, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société dispose d'un pipeline de programmes cliniques pour le traitement des tumeurs et des virus. Elle possède trois technologies de base et six médicaments candidats, dont trois ont montré une activité humaine lors d'essais cliniques. Ses technologies de base sont l'annamycine, le portefeuille WP1066 et le portefeuille WP1122. L'annamycine est conçue pour éviter les mécanismes de résistance aux médicaments multiples et la cardiotoxicité. Son portefeuille WP1066 (qui comprend les médicaments candidats WP1066 et WP1220) représente une classe d'agents capables d'atteindre des cibles multiples, y compris la forme activée d'un facteur de transcription oncogène clé, STAT3. Le WP1066 est son produit phare, un modulateur de l'immunité et de la transcription. Un analogue du WP1066, appelé WP1220, est lié à l'utilisation de la molécule dans le traitement topique du psoriasis. L'annamycine est en cours de développement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) réfractaire et des métastases pulmonaires du sarcome des tissus mous (STS).

Secteur Produits pharmaceutiques