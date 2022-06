Lyon, le 9 juin 2022



L'Olympique Lyonnais est très fier et très heureux d'annoncer le retour au club de son attaquant, formé à l'OL, Alexandre Lacazette pour les trois prochaines saisons. En fin de contrat avec le club anglais d'Arsenal, l'international français s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025.

Transféré en juillet 2017 à Arsenal pour la somme record de 60 M€ (bonus compris), Alexandre Lacazette a fait, à 31 ans, le choix de revenir dans le club qui l'a vu grandir et devenir l'un de plus grands attaquants de l'histoire, et cela, malgré les sollicitations de nombreux grands clubs européens ces dernières semaines.



Arrivé à l'OL en 2003 à l'âge de 12 ans, l'international français (16 sélections) a évolué 15 saisons dont 8 sous le maillot de l'équipe professionnelle avec laquelle il a joué 275 matches et marqué 129 buts figurant ainsi parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du club derrière Fleury Di Nallo, Bernard Lacombe et Serge Chiesa.

Vainqueur de la Coupe de France et du trophée des Champions en 2012, Alexandre Lacazette s'est distingué, le 9 janvier 2016, en devenant le premier buteur de l'histoire du Groupama Stadium face à Troyes (4-1). Attaquant complet, il détient également le record de buts marqués, en une saison de Ligue 1, par un joueur de l'OL (28 buts en 2016/2017) et demeure le seul joueur à avoir franchi trois saisons consécutives la barre des 20 buts en Ligue 1.



Le retour à l'OL d'Alexandre Lacazette, qui a disputé plus de 200 matches avec Arsenal en 5 saisons (71 buts), était la priorité du club depuis plusieurs mois et s'inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle stratégie que souhaite désormais mettre en place l'institution.

Cette deuxième arrivée de l'intersaison, qui s'inscrit après le retour de Rémy Riou au club et les prolongations de Maxence Caqueret et d'Anthony Lopes, témoigne des grandes ambitions du club d'insuffler une nouvelle dynamique autour de son équipe professionnelle masculine.



