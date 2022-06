Olympique Lyonnais Groupe : AVIS DE RÉUNION AGM DU 29 JUILLET 2022 - BALO DU 24 JUIN 2022

Deuxième résolution (Nomination de [•] en qualité d'administrateur sous conditions suspensives) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer [•] en qualité d'administrateur de la Société, sous la condition suspensive (i) de la démission de [•] de ses fonctions d'administrateur et (ii) de la réalisation de l'acquisition par l'Investisseur (tel que défini ci- après) de [39.201.514] actions et [789.824] OSRANES de la Société auprès d'actionnaires existants, avec effet à la date de réalisation de la dernière de ces conditions, pour une durée de six (6) ans.

Huitième résolution (Nomination de [•] en qualité d'administrateur sous conditions suspensives) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer [•] en qualité d'administrateur de la Société, sous la condition suspensive (i) de la démission de [•] de ses fonctions d'administrateur et (ii) de la réalisation de l'acquisition par l'Investisseur (tel que défini ci-