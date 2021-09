Safran : Les innovations Safran pour les intérieurs d'avions remportent les deux nouveaux Crystal Cabin Awards 2021

Universal Movement, studio de design et innovation lié au transport. Cette innovation est composée d'une aile matelassée se déployant facilement d'un côté du siège pour apporter un meilleur soutien latéral au passager et plus d'intimité individuelle. Interspace peut être adapté sur des sièges en service permettant ainsi aux compagnies aériennes de proposer ce nouveau confort, en classe Premium Economy comme en classe Economy, sans remplacement des sièges.

Safran remporte les deux nouveaux Crystal Cabin Awards qui sont décernés à l'occasion du salon Aircraft Interior Expo virtuel qui se déroule actuellement. De portée internationale, ces deux nouveaux prix d'excellence valorisent les innovations dans l'aménagement intérieur des avions qui répondent aux défis actuels de la crise sanitaire. Le « Choix Spécial du Jury » récompense les innovations qui ont particulièrement impressionné le jury international en 2021 et le prix « Voyage aérien propre et sûr » est dédié aux innovations liées à l'hygiène, la sécurité et la propreté dans les avions

effet, innover et anticiper les besoins de nos clients compagnies aériennes, et les attentes de confort et de sécurité des passagers." ont déclaré Norman Jordan, Président de Safran Cabin et Vincent Mascré, Président de Safran Seats.

Cette remise de prix exceptionnels intervient après que le Groupe ait remporté trois Crystal Cabin Awards, sur les huit décernés en mars dernier. Le Groupe avait été primé dans la catégorie "Cabin Systems", avec la solution de connectivité SOPHY pour chariots de service à bord, dans la catégorie "Passenger Comfort Hardware", avec le concept Modulair® des sièges pour une expérience passager encore plus confortable, et dans la catégorie "IFEC" (IFE & Connectivity), le Bluetooth du système de divertissement à bord RAVE.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

