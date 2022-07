Thales recrute 11 000 talents dans le monde dont 4 000 en France pour inventer les prochaines innovations de rupture 04/07/2022 Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Après avoir recruté 9000 personnes dans le monde en 2021, Thales accélère sa politique d'embauches et recrute plus de 11 000 collaborateurs, auxquels viennent s'ajouter 3000 postes ouverts à la mobilité interne.



En France, Thales recrute 4000 personnes en CDI/CDD et 2500 jeunes en contrats de stages et apprentissage, vecteurs clés de formation et d'embauche au sein du Groupe. Les recrutements se répartissent sur les 46 sites de Thales couvrant 7 régions : Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Centre Val-de-Loire, Grand Ouest, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Rhône-Alpes et Occitanie.



Parmi les principaux profils recherchés : des ingénieurs logiciels et systèmes, des experts en digital (cyber sécurité, domaine dans lequel le Groupe recrutera 1000 personnes, intelligence artificielle ou big data) ou encore des responsables projets.

Récemment classé à la deuxième place du classement Universum des entreprises qui attirent le plus les étudiants ingénieurs en France, Thales accélère ses recrutements en 2022, avec un objectif de 11 000 recrutements dans le monde.

A l'international, Thales recrute près de 4 500 personnes, majoritairement au Royaume-Uni (650) et en Europe continentale (1200 - hors France), ainsi qu'en Asie (630), en Australie (300), au Moyen-Orient et en Afrique (240), et en Amérique du Nord (700) et du Sud (160). A ce chiffre s'ajoute 3 000 postes ouverts à la mobilité interne et près de 600 contrats de stage et d'apprentissage.



En France, Thales recrute 4000 personnes (CDI/CDD) et 2500 jeunes en stage et apprentissage, répartis sur les 46 sites du Groupe. Thales ouvre également 2 500 postes à la mobilité interne.

Au global, Thales recrute majoritairement des ingénieurs logiciels, des architectes systèmes, des ingénieurs en cybersécurité, des data analysts, des experts en Intelligence Artificielle, des chefs de projets et leur propose de contribuer au développement d'une monde plus sûr, plus vert et plus inclusif.

Acteur clé de l'Aérospatial, de la Défense et Sécurité, et de l'Identité et la Sécurité Numérique, Thales compte sur 81 000 salariés dans 68 pays. Le Groupe propose à ses collaborateurs de multiples possibilités d'évolution, en France et à l'international, et vise à développer les compétences et les carrières sur le long-terme.

Les activités de Thales partagent un socle technologique commun basé sur l'Intelligence Artificielle, la connectivité, la cybersécurité ou encore le quantique, qui favorise grandement le développement de l'expertise et la mobilité interne. Un collaborateur peut ainsi travailler au futur avion vert dans le Sud de la France, sur des solutions de défense en Australie, ou encore être architecte des tout derniers satellites en Italie. La majorité des projets sont à forte dimension internationale.



Rejoindre Thales, c'est rejoindre un réseau d'experts de 30 000 ingénieurs comptant des prix Nobel, avec un portefeuille de 22 000 brevets, cinq laboratoires de recherche dans le monde et 4 milliards d'euros investis par an en Recherche et Développement.

Engagé dans le développement des compétences, Thales accompagne les jeunes dans la construction de leur projet professionnel et des parcours de carrière. Avec près de 2 500 contrats de stage et d'apprentissage cette année en France, le Groupe continue de s'appuyer sur ces dispositifs pour recruter ses prochains talents.

Des métiers ayant un impact fort dans la vie quotidienne des citoyens

Les technologies Thales jouent un rôle fondamental dans la construction de nos sociétés. Thales propose à ses collaborateurs de:

Rendre le monde plus sûr avec les activités de Défense et de Sécurité : sans stabilité, une société ne peut se développer durablement ;

avec les activités de Défense et de Sécurité : sans stabilité, une société ne peut se développer durablement ; Plus respectueux de l'environnement : à titre d'exemple, les satellites construits par Thales permettent aux Etats et Institutions de mesurer les effets du changement climatique et de prendre les mesures appropriées ;

: à titre d'exemple, les satellites construits par Thales permettent aux Etats et Institutions de mesurer les effets du changement climatique et de prendre les mesures appropriées ; Rendre le monde plus inclusif : les systèmes d'identité du Groupe (carte d'identité, passeports) permettent aux Etats de donner une identité officielle à leurs populations pour accéder à l'éducation, aux services publics, à l'emploi, etc.

Le Groupe a exposé son plan détaillé d'accélération ESG lors de sa première journée dédiée aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).



Thales met en place un environnement de travail moderne et adapté, notamment en multipliant les initiatives pour l'inclusion et la diversité :

Thales accompagne l'insertion des personnes en situation d'handicap grâce à Thales Mission Insertion. A titre d'exemple, 41 des 46 sites Thales en France sont désormais « Handi-accueillants ».

Avec « Elles Bougent », plus de 400 marraines, collaboratrices de Thales, se mobilisent dans la promotion des métiers techniques auprès des jeunes étudiantes.

Les programmes Article 1 et Proxité, permettent quant à eux aux collaborateurs d'accompagner les jeunes défavorisés dans leur insertion professionnelle.

Thales a signé la charte d'engagement LGBT+ initiée par l'Autre Cercle pour combattre toute les formes de discrimination liée à l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

Les collaborateurs peuvent également soumettre au Fonds de dotation Thales Solidarity des projets d'intérêt général dans les domaines de l'éducation et de l'insertion professionnelle, de la citoyenneté numérique ou de la protection de l'environnement.

« En accueillant ces nouveaux talents, toutes les équipes de Thales se projettent dans l'avenir tournées vers l'innovation et le progrès technologique pour construire un monde plus sûr, plus vert et plus inclusif. Entrer chez Thales, c'est travailler en équipe et œuvrer dans des domaines ayant un impact sociétal majeur : contribuer à défendre la souveraineté de son pays, rendre le monde plus sûr, inventer des solutions pour préserver l'environnement, donner une identité numérique sécurisée à chacun ou encore contribuer à désenclaver des populations coupées de systèmes de communication par exemple. » Clément de Villepin, Directeur-général des Ressources humaines du groupe Thales

Les candidats intéressés par les postes disponibles chez Thales peuvent en savoir plus et postuler en ligne ou via le compte LinkedIndu Groupe.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au cœur des décisions.

Thales compte sur 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.