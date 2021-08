COMMUNIQUE DE PRESSE 4 août 2021 - 7h00 CET Paris La Défense Thales signe un accord en vue de céder son activité Ground transportation Systems Hitachi Rail

Entrée en négociations exclusives avec Hitachi Rail pour la cession de l'activité « Ground Transportation Systems », pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros

Valorisation favorable qui reflète le redressement significatif de l'activité

Renforcement du positionnement stratégique de Thales sur trois grands marchés porteurs à long terme : Aérospatial, Défense & Sécurité, Identité & Sécurité numériques, ce qui permettra d'accélérer la progression de la marge d' EBIT et de poursuivre le désendettement

Création d'un leader mondial sur le marché de la signalisation ferroviaire

Consultation des représentants du personnel de Thales et d'Hitachi Rail sur ce projet, qui est soumis aux conditions habituelles de clôture. Thales (Euronext Paris : HO) et Hitachi Rail annoncent aujourd'hui l'ouverture de négociations exclusives en vue de la cession de l'Activité Mondiale « Systèmes de transport terrestre » ("Ground Transportation Systems" ou "GTS") de Thales, pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros. Avec près de 9 000 salariés à fin 2020, cette Activité est un leader mondial des systèmes de signalisation ferroviaire et de contrôle des trains, des systèmes de télécommunications et de supervision, et des solutions de billettique. Toutes ces technologies jouent un rôle capital pour évoluer vers une mobilité plus durable. Chaque année, près de 8 milliards de passagers bénéficient de ses technologies. Grâce à l'engagement de ses collaborateurs et, plus globalement, de l'équipe de management de Thales, cette activité a opéré un remarquable redressement au cours des cinq dernières années, enregistrant en 2020 et au premier semestre 2021 ses meilleurs résultats financiers des sept dernières années, et ce malgré la crise du Covid-19. Grâce aux fortes complémentarités techniques, géographiques et commerciales entre Hitachi Rail et GTS, ce rapprochement créera un leader de la signalisation ferroviaire avec une offre élargie et des capacités renforcées pour répondre aux demandes des clients à l'échelle mondiale. Il offrira également de nouvelles opportunités professionnelles aux collaborateurs de GTS. La combinaison de la puissance d'Hitachi et de l'expertise de GTS dans le domaine du numérique aidera aussi Hitachi Rail à accélérer son offre de Mobilité « as a Service » (« MaaS »). Avec cette transaction, Thales renforce son positionnement stratégique sur trois marchés de haute technologie ayant un fort potentiel de croissance sur le long terme : l'Aérospatial, la Défense et la Sécurité, et l'Identité et la Sécurité numériques. Les activités que détient Thales sur chacun de ces marchés sont des acteurs de premier plan, spécialisés dans les systèmes intelligents et les solutions numériques, et capable de générer durablement des marges d'EBIT

COMMUNIQUE DE PRESSE 4 août 2021 - 7h00 CET Paris La Défense deux chiffres. Ce mouvement permet ainsi au Groupe de viser désormais une marge d'EBIT de 12% sur le moyen terme. Par ailleurs, cette transaction renforcera le bilan de Thales et libérera un niveau de trésorerie significatif. Après avoir engagé des discussions avec plusieurs acteurs clés du marché, Thales a choisi le meilleur partenaire industriel pour assurer le succès du développement de son activité de Transport Terrestre sur le long terme. Ce mouvement crée beaucoup de valeur pour nos clients, pour nos collaborateurs et pour nos actionnaires et permet à l'activité Systèmes de Transport Terrestre d'être à la pointe du développement de la mobilité durable. » - Philippe Keryer , Directeur général adjoint Stratégie, Recherche et Technologie de Thales.

Avec ce mouvement stratégique important, nous allons pouvoir nous concentrer sur le développement de 3 grandes activités de hautes technologies en croissance à long-terme et capables de générer des marges à 2 chiffres dans la durée -- l'Aérospatial, la Défense & Sécurité, et l'Identité et la Sécurité numériques - et ainsi continuer de renforcer leurs positions de leaders mondiaux. » -- Patrice Caine , Président-Directeur Général de Thales

L'annonce d'aujourd'hui représente une superbe opportunité pour les équipes d'Hitachi Rail et de l'activité « Systèmes de Transport Terrestre » de Thales. Nous allons être en mesure de créer davantage de valeur pour nos clients, les villes et les passagers du monde entier. En plus de développer nos capacités dans le domaine de la signalisation, une des briques de notre offre

clés en main », nous joignons aussi nos forces dans les technologies numériques et le MaaS. GTS nous apporte une équipe, des relations clients et des technologies qui seront des atouts pour nous aider à devenir un acteur majeur du secteur. Ils viennent s'ajouter aux compétences de Lumada et aux capacités d'ingénierie numérique de nos équipes de GlobalLogic et de l'ensemble du groupe Hitachi. » - Andrew Barr , Directeur général d'Hitachi Rail. Perspectives financières 2021 actualisées Étant donné que le secteur Transport sera traité comme « activité en cours de cession » dans les états financiers 2021, les perspectives financières de Thales pour 2021 sont actualisées comme suit : Comme en 2019 et 2020, un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (book-to-bill) supérieur à 1 ;

(book-to-bill) supérieur à 1 ; Un chiffre d'affaires compris entre 15,8 et 16,3 milliards d'euros ;

Une marge d'EBIT comprise entre 9,8% et 10,3%, en hausse de 180 à 230 points de base par rapport à 2020. Prochaines étapes Les représentants du personnel de Thales et de Hitachi Rail seront informés et consultés sur ce projet conformément à la législation des pays concernés.

COMMUNIQUE DE PRESSE 4 août 2021 - 7h00 CET Paris La Défense La clôture de la transaction va nécessiter la dissociation (« carve-out ») de l'activité dans plusieurs pays et elle est soumise aux conditions habituelles en matière d'autorisations réglementaires et des autorités de concurrence. Elle devrait intervenir en fin d'année calendaire 2022 ou au début de l'année calendaire 2023. Détails de la transaction Nature : acquisition de 100% de l'activité Ground Transportation Business (GTS) par Hitachi Rail, suite à sa dissociation (« carve-out ») de Thales, sous réserve de l'approbation des instances représentatives du personnel et des organismes de régulation concernés

Prix : valeur d'entreprise d'environ 1,66 milliard d'euros (215 milliards de yens), correspondant à un multiple de valorisation EV/EBIT de 13,8x (sur la base des 12 derniers mois, S2 2020 + S1 2021). Le prix de vente final sera déterminé après les ajustements usuels liés aux montants réels du fonds de roulement et de la dette nette au moment de la clôture.

Source des fonds : trésorerie disponible à la clôture

Offre approuvée par les Conseils d'administration de Thales et d'Hitachi

Offre approuvée par les Conseils d'administration de Thales et d'Hitachi

Conseillers pour la transaction : dans le cadre de cette transaction, Lazard est intervenu en tant que conseil financier de Thales, et BDGS, Baker McKenzie et August Debouzy en tant que conseils juridiques. **** Ce communiqué contient une information privilégiée au sens de l'article 7 du règlement (UE) n°596/2014. Il contient des déclarations de nature prévisionnelle. Bien que Thales estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document d'Enregistrement Universel de la société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. A propos de Thales Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au cœur desdécisions. Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de17 milliards d'euros. A propos d'Hitachi, Ltd. Hitachi (TYO : 6501) est un conglomérat multinational spécialisé dans la fabrication de produits électroniques et électriques et de systèmes de production d'énergie. Elle se concentre sur 6 secteurs

COMMUNIQUE DE PRESSE 4 août 2021 - 7h00 CET Paris La Défense clés : Informatique, Énergie, Industrie, Mobilité, Vie intelligente et Systèmes automobiles. Hitachi Rail, une division du groupe Hitachi, fournit du matériel roulant et une gamme complète de produits et de services allant des composants embarqués et de la signalisation à la gestion du trafic, la distributiond'énergie, l'équipement des gares et les systèmes de dépôt. Hitachi compte 871 filiales consolidées et emploie environ 350 000 personnes dans le monde. Au cours de l'exercice 2020 (clos le 31 mars 2021), le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8 729 milliards deyens (71 milliards d'euros). Site web : https://www.hitachi.com A propos d'Hitachi Rail Hitachi Rail est un fournisseur mondial entièrement intégré de solutions ferroviaires dans les domaines du matériel roulant, de la signalisation, du service et de la maintenance, de la technologie numérique et des solutions clés en main. Avec une présence dans 38 pays sur six continents et plus de 12 000 employés, notre mission est de contribuer à la société par le développement continu de solutions de transport ferroviaire supérieures. Nous sommes fiers de nos réalisations à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de nos célèbres trains à grande vitesse, de nos solutions de signalisation et de nos projets clés en main, ou encore de nos solutions numériques et de gestion du trafic à la pointe de la technologie. En nous appuyant sur la technologie de pointe et les capacités de recherche et de développement du groupe Hitachi, nous nous efforçons de mettre au point des innovations et des solutions à la pointe de l'industrie, susceptibles de créer de la valeur pour les clients et des systèmes ferroviaires durables quiprofitent à l'ensemble de la société. Site web : www.hitachirail.com CONTACTS EN SAVOIR PLUS Thales, Relation Médias Groupe Thales Télécharger les photos Cédric Leurquin +33 (0)1 57 77 90 93 cedric.leurquin@thalesgroup.com Thales, Analystes / Investisseurs Bertrand Delcaire +33 (0)1 57 77 89 02 ir@thalesgroup.com