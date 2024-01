Le syndicat représentant plus de 400 travailleurs des installations de Viterra dans la province canadienne de la Saskatchewan a suspendu son projet de grève vendredi afin de permettre un vote sur la dernière offre contractuelle du manutentionnaire de céréales basé à Rotterdam.

Le Grain and General Services Union a déclaré qu'au cours de la période précédant le vote, les employés travailleront selon les règles, ce qui signifie qu'ils n'assumeront pas de tâches allant au-delà de leurs obligations contractuelles et légales.

Viterra est l'un des plus grands manutentionnaires de blé, de canola et d'autres cultures au Canada. La société est détenue par le géant des matières premières Glencore, la branche investissement du Régime de pensions du Canada et British Columbia Investment Management Corp.

La Saskatchewan est la plus grande province céréalière du Canada.

Viterra a déclaré dans un communiqué qu'elle offrait un contrat de quatre ans, avec des augmentations de salaire de 4,5 % la première année, de 3,75 % la deuxième année et de 2,5 % pour chacune des deux dernières années.

Le vote du syndicat aura lieu dans les prochains jours et les bulletins seront dépouillés le 19 janvier, selon le syndicat.

Les deux parties se sont rencontrées mercredi et jeudi avec un médiateur fédéral.

Bunge Ltd, une entreprise rivale spécialisée dans les matières premières, a déclaré l'année dernière qu'elle allait acquérir Viterra, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires au Canada et ailleurs. Le Canada est l'un des plus grands exportateurs de blé au monde. (Reportage de Rod Nickel à Winnipeg et de Shivani Tanna à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila et Paul Simao)