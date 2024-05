Après six séances consécutives de hausse et un nouveau record absolu vendredi dernier à 8259 points, le CAC40 reprend son souffle en ce début de semaine en attendant les données sur l’inflation américaine.

L’indice PPI sera publié demain, l’indice CPI mercredi et les prix à l’importation jeudi.



Dans cette attente, l’indice parisien s’effrite de 0.09% à 8211 points et le S&P500 gagne pour le moment 0.1% en préouverture.

Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Du côté des valeurs, Téléperformance s'adjuge 3.6%, Stellantis 3.4%, Renault 2.8%, Société Générale 2.3% et Carrefour 1.5% tandis qu'Airbus perd 1.5%, Safran 0.9%, Thalès 0.8% et Engie 0.7%.

Graphiquement, pas de changement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 8191 points, borne basse d’un gap laissé ouvert vendredi. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 8120 points.