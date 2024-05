L'autorité néo-zélandaise de régulation de la sécurité alimentaire a déclaré mercredi qu'elle enquêtait sur une éventuelle contamination des produits à base d'épices des grandes marques indiennes MDH et Everest, après qu'elles aient fait l'objet d'un examen minutieux dans d'autres pays.

Les États-Unis et l'Australie se sont penchés sur la question de la contamination après que Hong Kong a suspendu le mois dernier les ventes de trois mélanges d'épices de MDH et d'un mélange d'épices d'Everest, estimant qu'ils contenaient des niveaux élevés d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérigène. Singapour a ordonné le rappel du mélange d'épices Everest.

Dans une déclaration à Reuters, l'organisme de réglementation, New Zealand Food Safety, a déclaré être au courant des rappels effectués à l'étranger.

"L'oxyde d'éthylène est un produit chimique connu pour ses effets cancérigènes sur l'homme, et son utilisation pour la stérilisation des aliments a été progressivement abandonnée en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays. Comme les épices MDH et Everest sont également disponibles en Nouvelle-Zélande, nous étudions la question", a déclaré Jenny Bishop, directrice générale adjointe par intérim de l'organisme de réglementation.

MDH et Everest n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Ils ont déclaré que leurs produits étaient propres à la consommation.

En Inde, les autorités de régulation ont inspecté les usines de MDH et d'Everest et envoyé des échantillons à des fins d'analyse après l'enquête mondiale, mais les résultats n'ont pas encore été rendus publics.

Depuis des décennies, MDH et Everest sont des noms connus en Inde. Leurs produits sont également exportés vers les États-Unis, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Australie.

Depuis 2021, MDH a vu en moyenne 14,5 % de ses expéditions américaines rejetées en raison de la présence de la bactérie salmonelle, selon une analyse par Reuters des données de la Food and Drug Administration des États-Unis.