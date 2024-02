Amplitude, Inc. est une société de logiciels dont l'activité consiste à développer une catégorie de logiciels appelée "analyse numérique". La société propose une plateforme d'analyse numérique qui aide les entreprises à analyser le comportement de leurs clients dans le cadre de produits numériques. Sa plateforme d'analyse numérique se compose d'éléments intégrés, notamment une couche d'infrastructure de données ; amplitude analytics, qui comprend l'analyse des produits, l'analyse du marketing, l'analyse de l'expérience et les alertes basées sur l'intelligence artificielle (IA) ; l'expérimentation ; la gestion de l'audience ; le flux de données, et amplitude customer data platform (CDP). L'entreprise fournit son application sur Internet sous forme d'abonnement en utilisant le modèle SaaS (Software-as-a-Service). L'entreprise propose également une assistance à la clientèle pour la mise en œuvre initiale, des services d'assistance continue et une formation à l'application. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment la finance, les médias, la vente au détail, l'industrie, l'hôtellerie, la santé et les télécommunications.

