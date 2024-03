Immuneering Corporation est une société d'oncologie en phase clinique. La société est engagée dans le développement de médicaments pour les patients atteints de cancer avec une thérapie universelle RAS. Le principal produit candidat de la société, IMM-1-104, fait l'objet d'un essai clinique de phase I/IIa chez des patients atteints de tumeurs solides avancées présentant des mutations du gène RAS. IMM-1-104 est développé en tant que monothérapie orale à prise unique quotidienne qui vise à obtenir une activité universelle sur le RAS par l'inhibition cyclique profonde de la voie MAPK. Le deuxième produit candidat de la Société, IMM-6-415, vise à obtenir une activité universelle sur les MAPK grâce à une posologie orale accélérée de deux fois par jour, également par le biais d'une inhibition cyclique profonde de la voie des MAPK. IMM-6-415 fait l'objet d'une demande de drogue nouvelle de recherche (DNR) et d'études habilitantes. Son pipeline comprend également Trifecta MEK, des modulateurs RAS et d'autres programmes de découverte de médicaments à petites molécules. Sa plateforme repose sur deux éléments clés : la bioinformatique et la modélisation 3D des tumeurs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale