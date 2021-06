Dopé par une solide demande, SFS relève ses prévisions annuelles

Zurich (awp) - Le groupe SFS s'attend à dégager un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de francs suisses et une marge Ebit de près de 15% en 2021. La solide demande observée depuis le troisième trimestre 2020 se maintient à un niveau élevé, a précisé le producteur d'éléments de construction et de dispositifs de fixation métalliques de Suisse orientale jeudi soir.

L'évolution de la demande est largement étayée et s'est renforcée dans divers domaines. Il en résulte un taux d'occupation bien fourni, ce qui influence positivement les capacités de revenus. L'entreprise estime que cette évolution dynamique va se maintenir au second semestre et a en conséquence relevé ses attentes.

Les bons taux d'occupation et un stricte discipline en matière de coûts ont un effet positif sur la rentabilité. La demande très élevée pèse sur les chaînes d'approvisionnement et entraîne des hausses de prix dans de nombreux domaines, qu'il convient de reporter sur le marché, estime SFS.

Le groupe sis à Heerbrugg prévient cependant qu'en raison de la pandémie de coronavirus, les projections pour l'exercice en cours restent incertaines et risquées. Les résultats du premier semestre seront publiés le 20 juillet prochain.

En 2020, SFS avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de francs suisses, pour une marge Ebit d'environ 15%.

rp/buc