4D Molecular Therapeutics, Inc. est une société biothérapeutique au stade clinique. La société développe un portefeuille diversifié de produits candidats pour les maladies rares et les maladies à large marché, y compris les populations de patients que les autres médicaments génétiques ne sont pas en mesure de traiter. Les premiers produits candidats de la société sont axés sur des domaines thérapeutiques tels que l'ophtalmologie, la pneumologie et la cardiologie. Les cinq produits candidats de la société comprennent le 4D-150, le 4D-710, le 4D-125, le 4D-110 et le 4D-310. Le 4D-150 est utilisé pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de l'œdème maculaire diabétique (OMD). Le 4D-710 est utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire due à la mucoviscidose (dans les populations éligibles et non éligibles au modulateur). Le 4D-310 est utilisé pour le traitement de la cardiomyopathie due à la maladie de Fabry. 4D-125 pour le traitement de la rétinite pigmentaire liée à l'X (XLRP). Le 4D-110 est utilisé pour le traitement de la choroïdérémie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale