4D Molecular Therapeutics, Inc. est une société de médicaments génétiques en phase clinique qui se concentre sur l'exploitation du plein potentiel des médicaments génétiques pour traiter des maladies en ophtalmologie et en pneumologie. La société dispose d'un portefeuille de produits candidats de médecine génétique, dont cinq font l'objet d'essais cliniques auprès de sept populations de patients : 4D-150 pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de l'œdème maculaire diabétique (OMD), 4D-710 pour le traitement de la maladie pulmonaire de la mucoviscidose (dans les populations éligibles et non éligibles aux modulateurs), 4D-310 pour le traitement de la cardiomyopathie de Fabry, 4D-125 pour le traitement de la rétinite pigmentaire liée à l'X (XLRP), et 4D-110 pour le traitement de la choroïdérémie. En outre, deux produits candidats sont en cours de développement préclinique : 4D-175 pour l'atrophie géographique (GA) et 4D-725 pour la maladie pulmonaire due au déficit en alpha-1-antitrypsine.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale