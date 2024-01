Inflarx NV, anciennement Fireman BV, est une société holding pour InflaRx GmbH, une société biopharmaceutique allemande en phase clinique. La société se concentre principalement sur le développement d'anticorps monoclonaux ciblant les produits d'activation du système du complément pour une application dans le traitement des maladies inflammatoires potentiellement mortelles. Son principal produit candidat, l'IFX-1, est un anticorps monoclonal anti-C5a, premier de sa catégorie, délivré par voie intraveineuse, qui est en cours d'essai clinique de phase II pour le traitement de l'Hidradenitis Suppurativa (HS), une maladie inflammatoire systémique rare et chronique débilitante de la peau, et qui entre en essai clinique de phase II pour le traitement de la vascularite associée aux ANCA (AAV) et d'autres maladies auto-immunes rares. Le pipeline de produits de la société comprend également l'IFX-2, qui est en développement préclinique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale