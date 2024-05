RENAULT : UBS n'est plus à la vente

Le 24 mai 2024 à 11:16 Partager

UBS a annoncé vendredi être passé à une opinion 'neutre' sur le titre Renault, contre un conseil 'vendre' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 50 euros.



Le broker - qui était passé à la vente sur la valeur à l'été 2023 - explique qu'après l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampere, la cession de la participation dans Nissan et l'enquête diligentée par Bruxelles sur les voitures électriques chinoises, il envisage des redistributions 'séduisantes' de liquidités à destination des actionnaires.



D'après ses calculs, Renault devrait être l'un des rares groupes du secteur à faire croître ses marges bénéficiaires cette année et pourrait finir l'exercice avec une trésorerie nette représentant pas loin de 40% de sa capitalisation boursière.



'Après un premier trimestre solide (surtout au regard de ses comparables), nous nous montrons plus confiants quant à la capacité de Renault d'atteindre son objectif d'une marge opérationnelle d'au moins 7,5% cette année', souligne-t-il.



Seule réserve selon lui, le courtier redoute qu'Ampere - qui ne vise pas l'équilibre opérationnel avant l'an prochain - freine de possibles retours aux actionnaires.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.