Actinium Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de radiothérapies ciblées pour délivrer des radiations anticancéreuses avec une précision au niveau cellulaire afin de traiter des patients dont les besoins ne sont pas satisfaits. La société développe et commercialise des médicaments pour les patients atteints d'un cancer récidivant ou réfractaire qui sont traités principalement dans de grands hôpitaux de soins quaternaires et dans leurs zones de recrutement. Ses produits candidats Iomab-B et Actimab-A répondent aux principaux besoins médicaux non satisfaits dans la leucémie myéloïde aiguë récurrente ou réfractaire (LMA r/r). Iomab-B est une thérapie de transition ciblée qui permet de contrôler la maladie et de la conditionner en un seul agent. Actimab-A est une thérapie ciblée pour les patients en bonne santé qui a démontré une extension impressionnante de la survie dans une étude de preuve de concept et qui est prête pour un développement avancé en collaboration avec le National Cancer Institute (NCI).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale