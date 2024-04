Biomea Fusion, Inc. est une société biopharmaceutique au stade préclinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de médicaments à petites molécules covalentes pour traiter les patients atteints de cancers génétiquement définis et de maladies métaboliques. La société a construit la plateforme de découverte FUSION System pour faire progresser un pipeline de produits candidats à base de petites molécules covalentes. Le principal produit candidat de la société, BMF-219, est un inhibiteur covalent, puissant et sélectif, biodisponible par voie orale, de la ménine, un important régulateur transcriptionnel connu pour jouer un rôle direct dans la signalisation oncogène dans de nombreux cancers. La société développe le BMF-219 pour le traitement des tumeurs liquides et solides qui dépendent de la ménine, y compris les leucémies contenant la protéine de fusion de la leucémie à lignée mixte (MLL). La société développe également d'autres programmes covalents précliniques pour le traitement de certains cancers.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale