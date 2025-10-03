Argan annonce avoir intégré avec succès le référentiel GRESB (notation de référence du secteur immobilier) avec une 'très bonne première note' de 83 sur 100 pour sa campagne 2025, sur la base des réalisations 2024.
La foncière d'immobilier logistique explique que cette première évaluation récompense notamment ses efforts réalisés en moins de deux ans en matière de réduction des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone associée.
Elle récompense aussi son déploiement de 'Aut0nom', premier entrepôt qui produit de l'énergie verte sur site destinée à l'autoconsommation des locataires, ainsi qu'un renforcement continu des engagements en faveur d'une bonne gouvernance ESG.
En complément du rating GRESB, Argan indique s'être vu attribué le label 'Entreprises engagées pour la nature', décerné par l'État français, et avoir intégré la Communauté du 'Coq Vert' lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2024, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 3,9 MdsEUR (hors droits).
