La troisième semaine de juillet est poussive sur les marchés financiers, dont les locomotives sont en perte de vitesse, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Pour terminer la semaine, on va parler des forces qui sont à l'œuvre actuellement, de publications de sociétés et de quatrième âge politique.

Les marchés financiers ont perdu du terrain hier, malgré quelques sursauts çà et là, comme à Paris ou à Londres. Toutefois, les indices larges ont piqué du nez, à l'image du S&P500 américain (-0,7%) et du Stoxx Europe 600 (-0,16%). Ce dernier vient d'enchaîner quatre séances consécutives dans le rouge, ce qui n'est pas banal. Histoire de synthétiser un peu les choses, je crois qu'on peut dire que quatre forces principales sont à l'œuvre actuellement :

Les indicateurs économiques ont renforcé l'hypothèse d'une baisse des taux aux Etats-Unis à partir de septembre. Le niveau élevé de conviction atteint a dopé les valeurs décotées ou secondaires.

Les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur les secteurs embouteillés de la technologie, sans parvenir totalement à s'en détacher.

L'élection présidentielle américaine est en train de tourner en faveur de Donald Trump, ce qui favorise les secteurs d'activité qu'on peut qualifier de "régaliens" : l'énergie, la banque, l'industrie. Pour autant, les semaines à venir risquent de provoquer leur lot de surprises, à commencer par un éventuel remplacement du candidat Joe Biden.

La Chine est sous pression : de la part des Etats-Unis et de l'Europe, mais aussi parce que Pékin ne déploie pas de plan de relance à l'occidentale. Les entreprises très exposées au pays sont en souffrance.

Voilà pour la grande histoire. Côté petite histoire, les publications d'entreprises vont nettement accélérer la semaine prochaine, mais on a déjà eu droit à un bon florilège sectoriel cette semaine. A croire que certaines personnes sont pressées de remplir leurs obligations réglementaires pour pouvoir partir en vacances. En Europe, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites alertes. Après le secteur de la consommation cyclique, c'est au tour du conseil informatique d'avertir que les performances ne seront pas à la hauteur des attentes, par l'entreprise de l'ESN Sopra Steria. Je rappelle à ceux qui sont restés bloqués dans le siècle précédent comme moi qu'ESN est l'acronyme d'entreprise de services du numérique, qu'on appelait auparavant société de services en ingénierie informatique (SSII). Sopra Steria espérait 2 à 4% de croissance cette année, ce sera 0. L'autre alerte marquante est celle de Sartorius Stedim Biotech, qui passe son temps à réviser en baisse ses objectifs depuis quelques trimestres, après avoir passé les années précédentes à relever ses prévisions. La société continue à manger son pain noir après une période faste. La disette n'est manifestement pas encore terminée. Aux Etats-Unis, Netflix était la société la plus attendue post-clôture hier soir. Le bilan est incertain : les chiffres d'abonnés sont plus élevés que prévu, mais les perspectives publicitaires sont dégradées. Bilan des courses, l'action est proche de l'équilibre hors-séance. Les choses vraiment sérieuses démarrent la semaine prochaine sur le front des annonces de résultats : Alphabet, Amazon, Microsoft, Tesla, LVMH, Nestlé ou SAP se profilent.

Pendant que les investisseurs se demandent si leurs gains vont fondre pendant l'été, l'arène politique américaine est plus bruyante que jamais. Il se murmure que Joe Biden serait prêt à entendre qu'il faut passer la main et lancer un(e) autre rival(e) face à Donald Trump, qui est sur un petit nuage depuis le débat lunaire contre son opposant et la tentative d'assassinat ratée dont il a fait l'objet. Les agrégats de sondage montrent qu'il jouit désormais d'une avance conséquente sur Joe Biden. D'insistantes rumeurs indiquent que Nancy Pelosi et Barack Obama sont partisans d'une candidature alternative, comme une partie des soutiens financiers du camp démocrate. Ça a un peu plus de poids que George Clooney.

Cette situation, qui a replacé Donald Trump en position de favori, a naturellement des conséquences sur le comportement des marchés financiers. Les valeurs du pétrole et du gaz, de la finance et de l'industrie ont été les plus dynamiques cette semaine. Ces secteurs sont considérés comme bénéficiant des positions du candidat républicain, peu enthousiasmé par la transition énergétique et la régulation.

Sur l'agenda macro du jour, l'inflation japonaise de juin est ressortie un peu plus faible que prévu, ce qui renforce le scénario d'un statu quo de la Banque du Japon sur ses taux à l'issue de sa réunion de la fin juillet. Deux banquiers centraux américains, John Williams et Raphael Bostic, doivent prononcer des allocutions aujourd'hui. Ils sont plutôt "faucons" que "colombes", mais devront sortir l'artillerie lourde s'ils veulent ébranler la conviction du marché selon laquelle la Fed commencera à réduire ses taux en septembre. En Chine, le fameux plénum tenu cette semaine par le parti communiste a l'air d'avoir accouché d'une souris en matière de réformes et de relance économique. Les grand-messes politiques chinoises, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau : il y a beaucoup de battage médiatique autour mais quand il arrive, tout le monde est un peu déçu.

La dernière séance de la semaine s'achève en sortie de piste pour la plupart des indices en Asie Pacifique. Tokyo perd -0,1%, Bombay -0,5%, Sydney -0,9% et Séoul -1,4%. C'est Hong Kong qui souffre le plus, en baisse de plus de 2%. La plupart des places de la région accumulent trois ou quatre séances de baisse sur la semaine. Les indicateurs avancés européens sont baissiers en ouverture de cette séance de compensation, puisque nous sommes le 3e vendredi du mois.

Le CAC40 démarre la séance en baisse de -0,2% à 7570 points. Le SMI cède 0,3% à 12 217 points. Le Bel20 est à -0,4% dans les premiers échanges.

Les temps forts économiques du jour

Peu d'indicateurs importants aujourd'hui, hormis l'indice des prix à la production en Allemagne et les ventes au détail au Royaume-Uni (8h00) Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0889 USD. L'once d'or baisse à 2428 USD. Le pétrole se replie, avec un Brent de Mer du Nord à 84,81 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,01 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans rebondit 4,21%. Le bitcoin se négocie 64 260 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aedifica : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 70 EUR.

AJ Bell : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 410 GBX à 485 GBX.

Burberry : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1000 GBX à 750 GBX.

Carrefour : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 19,60 à 20,80 EUR.

Discoverie Group : Panmure Liberum reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 980 GBX à 990 GBX.

Eni : Stifel dégrade sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 17,30 EUR à 14,70 EUR.

Euronext : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 88 à 95 EUR.

F-Secure Oyj : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2,20 EUR à 2,30 EUR.

Gjensidige Forsikring : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 181 NOK à 155,50 NOK.

Hemnet Group : Carnegie Group dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours relevé de 360 SEK à 412 SEK.

Mips Ab : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 330 SEK à 645 SEK.

Pernod Ricard : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 170 à 160 EUR.

Publicis Groupe : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 115 à 120 EUR. Macquarie maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 110 à 116 EUR.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 EUR.

Safran : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 195 à 205 EUR.

SFS Group : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 145 CHF.

Sopra Steria : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 290 à 271 EUR.

Tecan Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 418 à 412 CHF.

Thales : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 180 à 185 EUR.

Ubisoft Entertainment : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 20,15 à 20,10 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 23 EUR.

VAT Group : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 526 à 540 CHF. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 530 à 520 CHF.

Wulff-Yhtiöt : Inderes améliore son conseil de réduction à accumulation avec un objectif de cours relevé de 2,70 EUR à 3 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Des Amériques

Netflix stable après des prévisions décevantes mais une hausse de ses souscripteurs.

Intuitive Surgical gagne 6% après ses trimestriels.

Microsoft subit une panne sur Azure, qui entraîne des perturbations chez plusieurs entreprises, dont Frontier Airlines, qui a dû brièvement immobiliser tous ses vols.

Les immatriculations de Tesla en Californie ont chuté de 24% au deuxième trimestre, selon les données des concessionnaires.

Meta repousse la sortie de son nouveau modèle d'IA générative en Europe.

Ford investit 3 milliards pour ouvrir au Canada une troisième usine.

OpenAI a discuté avec Broadcom du développement d'une nouvelle puce AI, selon The Information.

SunPower chute de près de 20% après avoir interrompu certaines de ses activités.

Sempra signe un contrat avec Bechtel pour la construction de la phase 2 du projet Port Arthur LNG au Texas.

Les principales publications du jour : American Express, Schlumberger, The Travelers Companies, Halliburton, Fifth Third Bancorp…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.