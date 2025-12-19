Le coup de frein inattendu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre a permis aux indices américains de rebondir hier. Toutefois, la statistique est douteuse, parce que le chaos dans l'administration fédérale américaine cet automne a perturbé la remontée des données. Les paris de baisse de taux se sont malgré tout renforcés après l'annonce, parce que les investisseurs sont d'incorrigibles optimistes même s'ils adorent couper les cheveux en quatre sur les statistiques. La dernière séance de la semaine est aussi celle de la compensation mensuelle et trimestrielle. En théorie, il ne se passera plus grand-chose après en 2025.

Les données d'inflation de novembre aux Etats-Unis étaient si faibles que tout le monde a pensé "il y a un truc qui cloche". Sauf bien sûr ceux qui les ont prises pour argent comptant, parce qu'elles soutiennent leurs convictions ou leur intérêt économique. Wall Street a rugi de plaisir à l'annonce d'une hausse des prix à la consommation qui a ralenti à 2,7% le mois dernier, contre 3% attendu. C'est le niveau le plus faible depuis 2021 aux Etats-Unis, et cela renforce à la fois le discours de Donald Trump ("mes formidables droits de douane n'ont que des avantages et pas d'inconvénients") et la perspective d'une baisse de taux ("avec une inflation qui ralentit et un marché de l'emploi qui se tend, il n'y a aucune raison de ne pas assouplir la politique monétaire").

Wall Street a joué la carte du premier degré, même si les indices ont perdu un peu d'altitude par rapport à leur envolée du début de la séance. Le Nasdaq a repris 1,5%, le S&P 500 près de 0,8% et le Dow Jones 0,1%. L'indice des petites capitalisations Russell 2000, très sensible aux perspectives de baisses de taux, n'a gagné que 0,6%, ce qui est la preuve d'un certain scepticisme : si les investisseurs s'étaient jetés à corps perdu dans la statistique sur l'inflation, le Russell aurait probablement terminé la journée en hausse de plus de 2%.

Le problème avec la donnée de novembre, c'est qu'elle est très partielle, de l'aveu même du BLS, qui la publie. Les effets du blocage de 43 jours de l'administration fédérale ont biaisé la remontée des informations et laissé des trous béants dans certaines séries de données. De surcroît, lesdites données sont issues de la seconde moitié du mois de novembre, une période où les soldes du Black Friday réduisent temporairement les prix de certaines catégories d'articles. Le conseiller économique de Donald Trump, partisan des baisses de taux et candidat à la présidence de la Fed, Kevin Hassett, a jugé ces chiffres "tout simplement sensationnels". Dans le même camp, Stephen Miran, nommé à la Fed par le Président des Etats-Unis récemment, s'est montré plus subtil. Il a souligné qu'il n'est pas très équitable, je le cite, "d'accepter tous les biais à la hausse et de se précipiter pour ignorer tout biais à la baisse. Ou vice versa. Soyons lucides sur les deux." Il a quand même prêché pour sa paroisse en estimant que l'inflation publiée hier est sans doute proche de l'inflation sous-jacente réelle. Un bon storytelling vaut toutes les datas du monde.

Mais cette querelle n'est pas aussi anodine qu'elle peut le paraître. La fiabilité des données macros pour conduire la politique économique est cruciale, quel que soit le pays. Certaines des plus grandes erreurs de politique monétaire ont été causées par des données erronées, corrigées par la suite. Quand on voit le grand meccano qui se met en place et les montants engagés à chaque inflexion, on comprend que la qualité des marqueurs n'est pas négociable.

Avant que Wall Street ne commence à se faire des nœuds au cerveau au sujet de l'inflation, l'Europe avait clôturé sur des gains robustes. Le Stoxx Europe 600 nous a même claqué un petit record de clôture à 585 points, soutenu par la totalité des 10 grands secteurs, notamment l'industrie, la consommation cyclique, la technologie, les matériaux de base et la finance. Le CAC 40, le DAX et le SMI ont repris 0,8 à 1%. Les deux décisions de politique monétaire européennes annoncées hier, le statu quo de la BCE et la baisse des taux de la Banque d'Angleterre, n'ont pas réservé de surprise particulière. Celle de la Banque du Japon ce matin non plus. Les taux japonais ont été relevés de 0,50% à 0,75%. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est le niveau le plus élevé depuis 30 ans dans un pays qui a connu les affres de la déflation de la fin des années 1990 à 2021. Depuis, les prix ont accéléré et l'inflation japonaise ressortait à 2,9% en novembre.

La dernière séance de la semaine pourrait être un peu animée. D'une part parce que c'est la dernière journée de Bourse avant la semaine de Noël. D'autre part parce que c'est la séance de compensation mensuelle et trimestrielle, ce qui provoque généralement un peu de volatilité à quelques moments clefs.

En Asie Pacifique, le sursaut de Wall Street après une journée difficile mercredi a inspiré les indices. Le Japon gagne 1,1% pendant que Hong Kong et la Corée du Sud progressent de 0,8%. La Chine continentale, l'Australie et l'Inde affichent des progressions plus modestes, de l'ordre de 0,4%. Les indicateurs avancés européens sont toutefois baissiers, car les futures US sont orientés en baisse, les investisseurs craignant un excès d'optimisme après les chiffres controversés de l'inflation.

Avant de passer à la suite, notez que c'est la dernière chronique de l'année 2025 : l'équipe a décidé unilatéralement de stopper pendant deux semaines les réveils à 4h30 du matin. Nous en profitons pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur pour 2026. Rendez-vous l'année prochaine.

Le CAC 40 recule de 0,1% à 8 145 points à l'ouverture. Le SMI et le Bel 20 baissent dans des proportions proches, respectivement à 13 129 et 5 053 points.

Les temps forts économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00) viendra clôturer la semaine aux Etats-Unis. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Schneider Electric a racheté la part de Temasek dans leur coentreprise en Inde.

La famille Saadé se renforce au capital de Carrefour, à hauteur de 5%.

Kering va racheter le joaillier italien Raselli Franco par étape.

Stellantis va réduire sa production sur son site de Mulhouse l'année prochaine.

S&P relève la note crédit de Renault de BB+ à BBB-, signant le retour de la dette du groupe en catégorie d'investissement.

S&P a relevé la perspective de sa note de crédit d'Airbus de stable à positive.

Ipsen subit un revers en phase II dans l'étude FALKON, qui n'a pas atteint son critère principal chez l’adulte et l’enfant atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

Eurazeo a vendu 260 MEUR d'actifs sans décote, dont la moitié à percevoir ultérieurement.

Scor annonce le renouvellement de son mécanisme de capital contingent.

GTT enregistre une nouvelle commande.

VusionGroup améliore son profil de financement.

Abivax fait son entrée au sein de l'indice Nasdaq Biotechnology.

Bassac négocie le rachat de Feu Vert.

Entech signe 60 MEUR de financements bancaires.

Emeis signe 3,15 MdsEUR de nouveaux financements.

Foncière Inea cède une plateforme et relève un objectif.

Patrimoine et Commerce lance une augmentation de capital de 30 MEUR.

Claranova signe un protocole d'accord transactionnel de 2,5 MUSD mettant fin à un contentieux aux Etats-Unis.

Bio-UV renouvelle son contrat avec Galbani.

Atari va racheter le solde des titres Thunderful et sortir le dossier de la Bourse de Stockholm.

DNXcorp annonce la mise en examen d'anciens dirigeants d'une ex-filiale, sans impact à ce stade pour la société.

Sirius Media met fin à son financement dilutif Atlas.

Enogia remporte un projet sud-coréen de conversion de chaleur fatale en électricité sur une centrale à piles à combustible.

Carbios décale de trois mois le calendrier prévisionnel de son usine de Longlaville.

Le directeur général délégué de Vergnet démissionne.

Les principales publications du jour : Lhyfe, Intrasense, Bleecker… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

UBS Group prévoit une vague de suppressions d'emplois à la mi-janvier, puis une autre plus tard en 2026, a rapporté Bloomberg.

BBVA annonce un rachat d'actions d'une valeur de 4 milliards d'euros.

Nexi rejette l'offre de TPG pour son activité bancaire numérique.

RWE vend son projet de développement éolien offshore en Pologne à PGE.

Fagron rachète Amber Compounding Pharmacy et Vepakum, pour 55 millions d'euros.

Avio annonce deux contrats de services de lancement Vega C pour un montant supérieur à 100 millions d'euros.

Aena va étendre sa présence au Royaume-Uni.

Ion Beam Applications rachète ORA, fabricant de synthétiseurs radiopharmaceutiques.

Dätwyler acquiert 51% de Aluminum Coffee Capsule Solutions au Luxembourg.

Enel va émettre jusqu'à 2 milliards d'euros d'obligations hybrides.

Kitron remporte une commande de 44 millions d'euros pour la fourniture de composants électroniques.

Safilo acquiert une participation minoritaire dans Inspecs Group pour 22 MGBP.

Les principales publications du jour : WH Smith…

D'Amérique du Nord

Nike replonge de 11% hors séance après ses trimestriels.

Les résultats de Fedex ont rassuré, même si le logisticien a expliqué que les avions MD-11 cloués au sol après un accident mortel pourraient coûter 175 MUSD de manque à gagner.

Dell et HP Inc ont souffert hier en bourse alors que les prévisions de Micron suscitent des craintes liées aux coûts.

L'administration Trump lance un examen multi-agences des licences Nvidia H200 destinées à la vente en Chine.

Meta développerait un nouveau modèle d'IA pour les images et les vidéos, baptisé "Mango", selon le WSJ.

Barrick Mining reprend officiellement le contrôle opérationnel de la mine au Mali.

Lockheed Martin prévoit de comptabiliser une charge exceptionnelle avant impôts d'environ 480 MUSD au T4.

Elliott prépare l'introduction en Bourse de Barnes & Nobles et de Waterstones, révèle le WSJ.

Les principales publications du jour : Paychex, Carnival, Conagra…

D'Asie et d'ailleurs

ANZ Group reçoit une amende record de 250 MAUD pour des affaires liées aux commerces de détail en Australie.

Sony va porter sa participation dans Peanuts à 80% pour 630 MCAD.

Toyota prévoit de commercialiser au Japon des véhicules fabriqués aux Etats-Unis à partir de 2026.

Hanwha Ocean a reçu une commande de construction de sept navires LNG destinés à une compagnie maritime européenne.

Les principales publications du jour : vide…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.